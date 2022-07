Renholders død i Spanias hete har skapt debatt om arbeidsvilkår og klimaendringer

60 år gamle José Antonio González fikk hjertestans mens han sopet gater i et arbeiderstrøk i den spanske hovedstaden Madrid lørdag. Det var om lag 40 grader ute, og få timer senere døde han på sykehuset.

González var far til to barn og hadde ikke råd til ikke å jobbe denne sommeren.

I kjølvannet av dødsfallet har debatten i Spania dreid seg om hvorvidt det er behov for å endre arbeidsregler slik at de tilpasses klimaendringene.

Sosiale ulikheter

Spania har i løpet av de siste månedene vært rammet av flere hetebølger som har sendt gradestokken opp til 40 grader, samt utløst flere store skogbranner.

Heten utgjør hovedsakelig størst fare for de fattigste og mest sårbare gruppene i samfunnet, som blant annet eldre og lavtlønnede bygningsarbeidere, budbilister eller renholdere.

– Det er åpenbart at sosiale ulikheter spiller en rolle i hvor mye folk lider under hetebølger, sier Júlio Díaz fra det spanske folkehelseinstituttet Spain’s Carlos III.

Maks 27 grader

Fagforeningen Unite presser på for at temperaturen på arbeidsplasser skal ligge på maks 27 grader for personer med anstrengende yrker og 30 grader for de med stillesittende yrker.

– Når klimaet er i endring, er det viktig at helse- og sikkerhetslovgivningen også endres i tråd med de alvorlige utfordringene dette gir for arbeidere, sier Rob Miguel som er rådgiver i forbundet.

