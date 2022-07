Opptil 20 millioner amerikanere har fulgt høringene om kongresstormingen

Høringen 9. juni, som var den første som gikk på kveldstid, tiltrakk seg om lag 20 millioner seere, ifølge seermålingsinstituttet Nielsen.

Torsdagens høring gikk også i beste sendetid for TV-kanalene, og ble vist på de tre største kanalene ABC, CBS og NBC, samt nyhetskanaler som CNN og MSNBC og statskringkasteren PBS.

Fokuset under torsdagens høring var rettet mot hvordan president Donald Trump reagerte da hans tilhengere stormet Kongressen under sertifiseringen av Joe Bidens valgseier 6. januar 2020.

Det har vært ett merkbart unntak: den største nyhetskanalen, konservative Fox News, har vist høringene på dagtid, men holdt seg til sine vanlige sendeskjemaer på kveldstid. Seertallene viser at om lag halvparten av kanalens seere skifter kanal eller skrur av TV-en når Fox News sender fra høringene.

Under torsdagens høring viste kommentatoren Sean Hannity et kort klipp av at komiteens medlemmer entret lokalet, og kalte det «en billig og selektivt klippet politisk reklame.» Istedenfor pratet han om president Joe Bidens koronasykdom, abort og andre temaer.

Hannity har selv vært i komiteens søkelys, med bilder av tekstmeldinger han sendte til ansatte ved Det hvite hus under angrepet.

Også de sju høringene som gikk på dagtid har tiltrukket seg millioner av seere: midt i sommerferien var det 2,6 millioner som så høringen 12. juli, bare på CNN.





