Minst 50 skadd da sikkerhetsstyrker rev protestleir på Sri Lanka

Ifølge en AFP-reporter skal sikkerhetsstyrker og politi ha slått til mot de ubevæpnede aktivistene som blokkerte presidentkontoret kun timer før de skulle forlate området.

Soldatene var bevæpnet med automatvåpen og batonger og flere mennesker ble slått under aksjonen.

Da dagslyset kom, ble de siste teltene revet av soldatene. Ifølge demonstrantene ble minst 50 mennesker skadd, blant dem journalister som ble slått av sikkerhetsstyrkene, skriver Reuters.

Kort tid etter leiren ble fjernet holdt president Ranil Wickremesinghe seremoni hvor han utpekte Dinesh Gunawardena som ny statsminister. De to er venner fra skoletiden, og Gunawardena var også en nær alliert av president Gotabaya Rajapaksa som gikk av forrige uke etter måneder med demonstrasjoner.

Advokater fordømmer

Lederen for Sri Lankas advokatforening, innflytelsesrike Saliya Peiris, fordømmer aksjonen og sier den kan skade den nye regjeringens omdømme internasjonalt.

Han sier at to advokater ble overfalt da sikkerhetsstyrkene rev ned leiren. Peiris kaller handlingene for uberettigede og uforholdsmessige.

– Unødvendig bruk av rå kraft vil ikke hjelpe landet, sier Peiris, som også sier at flere mennesker er anholdt, blant annet en advokat.

Sperret veiene

Under aksjonen ble hovedveiene til området sperret av så ikke flere kunne slutte seg til demonstrantene.

Sri Lanka er for tiden inne i sin verste økonomiske krise på flere tiår og opplever blant annet akutt drivstoffmangel.

Forrige uke rømte president Gotabaya Rajapaksa øystaten etter mange måneder med demonstrasjoner og uro. Demonstranter mener myndighetene har skylden for det økonomiske uføret landet har havnet i.

Sier han er folkets venn

Onsdag ble statsminister Ranil Wickremesinghe tatt i ed som ny president. Han hadde tidligere advart demonstrantene om at okkupasjonen av statlige bygg er ulovlig. Wickremesinghes hjem ble påtent samme dag som Rajapaksa flyktet fra landet.

– Hvis dere prøver å kaste myndighetene, okkupere presidentens og statsministerens kontor, er ikke det demokrati. Det er ulovlig, sier Wickremesinghe.

Han har erklært unntakstilstand og gitt mer makt til de væpnede styrkene. Politiet har fått tillatelse til å fengsle mistenkte i lange perioder uten at det tas ut siktelse.

Demonstranter har anklaget Wickremesinghe for å være en stedfortreder for den tidligere presidentens mektige familie.

– Jeg er ikke en venn av Rajapaksaene. Jeg er en venn av folket, sier Wickremesinghe.

