Tre menn dømt til fengsel etter påskeopptøyene i Sverige

Linköping tingrett i Sør-Sverige dømte torsdag de tre tiltalte, i alderen 19 til 26 år, til fengselsstraffer på mellom to og et halvt og fire år for å ha angrepet og forstyrret politiet i Linköping 17. april.

Ifølge retten var angrepene en sabotasje av politiets arbeid. Dette var den første dommen i Linköping-opptøyene.

Tidligere har fire menn blitt dømt til lange fengselsstraffer for sin rolle i opptøyene i Örebro. To av dem skal også utvises, ifølge Aftonbladet. Også disse tumultene var knyttet til Paludan.

Den dansk-svenske høyreekstremisten var på turné for å brenne Koranen i flere svenske byer i påsken, noe som resulterte i store motdemonstrasjoner og opptøyer flere steder.

Over 100 politifolk ble skadd under opptøyene, og flere politibiler gikk opp i flammer.

