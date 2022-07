Russland har skrudd på gassen i Nord Stream 1 – men leveransen er begrenset

En talsperson for Nord Stream AG opplyste til det tyske nyhetsbyrået DPA torsdag morgen at gassen fra Russland var skrudd på igjen.

Gazprom har imidlertid ikke varslet større leveranser enn cirka 30 prosent av rørledningens kapasitet, opplyser lederen for det føderale tyske byrået med ansvar for gassnettet, Klaus Müller, i en Twitter-melding.

Han sier at endringer i volumet i løpet av dagen er uvanlig.

Spenninger

Nord Stream 1 til Tyskland har vært stengt siden mandag 11. juli på grunn av rutinemessig vedlikehold. Russland hevder rørledningen har tekniske problemer.

På grunn av spenningene knyttet til krigen i Ukraina har tyske myndigheter fryktet at gassrørledningen ikke ville skrus på igjen – eller skrus på med begrenset kapasitet.

I juni ble leveransene gjennom gassrørledningen redusert til 40 prosent av kapasiteten. Da ble vedlikeholdsproblemer oppgitt som årsak.

Manglende turbin

Russiske myndigheter har pekt på forsinket leveranse av en turbin som har vært til vedlikehold i Canada som årsaken til problemene.

Turbinen kunne ikke leveres tilbake til Russland på grunn av sanksjoner mot landet. Tidligere i juli ga canadiske myndigheter likevel tillatelse til å sende turbinen til den tyske enden av rørledningen.

Tyske myndigheter sa onsdag at turbinen brukes som et påskudd for å redusere gasstrømmen, men at turbinen snart vil leveres til Russland.

– Ingen påskudd

Russlands president Vladimir Putin hevdet tirsdag at han fremdeles ikke har sett tilstrekkelig dokumentasjon for at turbinen returneres.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa onsdag at turbinen var på vei, og at det er ingen påskudd lenger for ikke å levere gass gjennom rørledningen.

Tyske myndigheter har uttalt at turbinen uansett ikke skulle monteres før i september.

EU-kutt

EU er nå i gang med å forberede seg på full gasskrise til vinteren. Onsdag foreslo EU-kommisjonen at medlemslandene kutter gassbruken med 15 prosent. Kuttet skal gjennomføres fra 1. august i år til 23. mars neste år.

– Vi må forberede oss på at det potensielt blir full stans i russisk gasstilførsel til Europa, og dette er et sannsynlig scenario, fastslo von der Leyen på en pressekonferanse onsdag. Hun beskyldte Russland for utpressing.

De 27 medlemslandene skal først gå gjennom forslaget før de stemmer over det. Minst 15 land som til sammen representerer 65 prosent av EU-landenes samlede befolkning, må stemme for forslaget før det innføres.





