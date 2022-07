Lukasjenko: Krigen i Ukraina må avsluttes for å unngå atomkrig

– Vi må komme til enighet og få slutt på dette rotet, sier Aleksandr Lukasjenko, Vladimir Putins nærmeste allierte, i et intervju med AFP i Minsk torsdag.

Samtidig insisterte han på at samtalene mellom de to landene må gjenopptas.

Krigen i Ukraina har pågått i 148 dager, siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Lukasjenko mener en fortsettelse av konflikten kun fører til ett utfall.

– Alt avhenger av Ukraina

– Det er ingen grunn til å fortsette. Videre ligger atomkrigens «avgrunn». Det er ingen grunn til å gå dit, konkluderte han.

Ifølge presidenten avhenger alt av at Ukraina er villige til å gå i forhandlinger med Russland igjen. Samtalene mellom de to landene har stort sett stått stille siden midten av april.

– Alt avhenger av Ukraina, som må sette seg ved forhandlingsbordet. De må akseptere tapet av territorium okkupert av Russland, de må være enig i at de aldri skal true russerne og ikke ha våpen på Ukrainas territorium som vil true Russland. Dette er det viktigste, sa Lukasjenko.

– Dere ønsket krig

I samme intervju anklaget 67-åringen, som har styrt Belarus med jernhånd siden 1994, Vesten for å søke en konflikt med Russland og for å provosere fram Ukraina-krigen.

– Dere har oppildnet til krigen og holder den i live, sa han.

Ifølge ham kunne krigen vært unngått hvis vestlige land hadde gitt Putin de sikkerhetsgarantiene han etterspurte, som at Nato ikke skulle utvide alliansen østover i Europa.

– Da det brygget opp til krig i Ukraina, hvorfor ga dere ikke slike garantier? Det betyr at dere ønsket krig, fortsatte 67-åringen.

Krever å være med i alle samtaler om konflikten

Lukasjenko har promotert seg som Putins mest trofaste venn under konflikten i Ukraina og ønsket 20.000 russiske styrker på vei til Ukraina velkommen under påskudd av militære øvelser i Belarus.

– Hvorfor? Fordi dere var klare til å angripe belarusisk og russisk infrastruktur, sa Lukasjenko.

Men presidenten har så langt unngått å bli en direkte part i konflikten. Ifølge eksperter skyldes det at de fleste belarusere ikke støtter invasjonen.

Ingen «nikkedukke»

Likevel har presidenten krevd landet hans skal inkluderes i alle samtaler og en avtale for å få slutt på konflikten, siden han anser Belarus som en del av krigen.

– Jeg er en del av operasjonen som Russland gjennomfører. Jeg støtter Russland, sa han.

Til tross for at Belarus i stor grad er avhengig av Russland økonomisk og militært, avviste 67-åringen at han er en «nikkedukke», og sa at han ikke hadde noen planer om å erkjenne separatistregioner Donetsk og Luhansk eller Russlands annektering av Krim.