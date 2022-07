CIA-sjef tror Ukraina-krigen har fått Kina til å tenke nytt om Taiwan

– Vår oppfatning er at spørsmålet som påvirkes, ikke er hvorvidt kinesiske myndigheter kanskje om noen år velger å bruke makt for å kontrollere Taiwan, men heller hvordan og når de vil gjøre det, sa William Burns under sikkerhetskonferansen Aspen Security Forum onsdag.

Uttalelsen kom som svar på et spørsmål om hva Kina har lært av Russlands krig i Ukraina.

Burns toner ned spekulasjoner om at Kinas president Xi Jinping kommer til å forsøke å ta kontroll over den selvstyrte øya etter et viktig møte i kommunistpartiet senere i år. Han tror heller det vil gå noe tid, men at Xi vil handle i løpet av det neste tiåret.

– Risikoen blir høyere desto lenger ut i tiåret vi kommer, mener Burns.

– Krigen skaper uro

Ifølge CIA-sjefen er krigen i Ukraina et strategisk feilsteg for president Vladimir Putin, og han tror måten den utspiller seg på, har skapt bekymring i Kina.

Han tror landet også har konkludert med at de må ha en svært overlegen militær styrke for å kunne invadere Taiwan.

Kina har lenge ønsket å ta full kontroll over øya etter at kommunistene vant borgerkrigen i 1949 og den tapende part, nasjonalistene, flyktet til Taiwan. Etter det har det vært to kinesiske regimer som begge hevder å representere hele Kina, men kun et fåtall land anerkjenner Taiwan.

Taiwan har med årene utviklet demokrati og skapt seg en egen identitet, samtidig som Kina fortsatt anser øya som en del av sitt territorium.

Ingen militær støtte

Burns tror ikke Kina støtter Russland militært selv om landet har gitt russerne retorisk støtte og unnlatt å fordømme invasjonen.

Samtidig fastslår han at Kina har trappet opp kjøpet av russisk energi, men at landet ser ut til å være nøye med ikke å bryte de vestlige sanksjonene.

Også Kinas ambassadør til USA, Qin Gang, deltok på sikkerhetskonferansen i Aspen. I sitt innlegg insisterte han på at Kina vil foretrekke en fredelig gjenforening med Taiwan.

Han anklaget USA for å støtte de kreftene på øya som jobber for «uavhengighet», deriblant president Tsai Ing-wen, som har inntatt en mer uforsonlig holdning til Kina etter at hun kom til makten.

Biden og Xi møtes

Ifølge Qin kan en fredelig gjenforening kun kan skje hvis USA begrenser og motsetter seg at Taiwan blir uavhengig.

President Joe Biden har sagt at USA er rede til å bruke makt for å forsvare Taiwan mot kinesiske angrep, men Det hvite hus var raskt ute med å trekke kommentaren tilbake. Ifølge offisiell amerikansk politikk er det myndighetene i Beijing som representerer Kina.

Onsdag sa Biden at han regner med å snakke med Kinas president Xi Jinping innen ti dager.

