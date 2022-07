Biden vil trappe innsatsen mot kriminalitet kraftig opp

Planen skal legges fram torsdag under et besøk ved Wilkes-universitet i delstaten Pennsylvania.

Biden vil be om at Kongressen bevilger pengene som del av budsjettforslaget, opplyser en tjenesteperson i Biden-administrasjonen som har gitt AP innsyn i plandokumentet.

13 milliarder dollar skal gå til å hjelpe lokalsamfunn med å ansette og lære opp om lag 100.000 politifolk i en periode på fem år. Biden vil i tillegg bevilge 3 milliarder dollar til å rydde opp i etterslepet i rettsapparatet, samt etterforskning av uløste draps- og våpensaker.

Han ønsker også å bruke 15 milliarder dollar til å lage et tilskuddsprogram som skal finansiere ideer for å forhindre voldelig kriminalitet eller opprette et samarbeid i helsevesenet for ikkevoldelige hendelser. Det er ment å redusere byrden på rettsapparatet.

De resterende 5 milliardene skal gå til å støtte forebyggende arbeid for å stoppe volden før den oppstår.

