År med politisk kaos fortsetter

– Slutten på Draghis æra. Et sjokk for hele Europa, skriver den franske avisa Le Monde.

Italia er kastet ut i nok et regjeringskaos etter at statsminister Mario Draghi torsdag igjen leverte sin avskjedssøknad. Draghi gjorde det samme forrige uke, men da sa president Sergio Mattarella nei. Statsministeren fikk beskjed om å gå tilbake til nasjonalforsamlingen for å se om det var mulig å sikre nok støtte til at en samlingsregjering kunne fortsette.

Det gjorde han onsdag. I en avstemning i senatet samme kveld unnlot tre av partiene som har utgjort samlingsregjeringen, å stemme for å gi ny tillit. Selv om Mattarella sa nei første gang Draghi søkte avskjed, har han denne gangen i praksis akseptert søknaden. Det betyr at det etter alt og dømme går mot nyvalg i Italia allerede i høst.

I løpet av torsdag er det ventet at både dato og veien videre slås fast, skriver avisa La Repubblica.

Bytter ofte

Årets regjeringskrise følger i en lang rekke av lignende utfordringer for Italia. Bare siden 1989 har landet hatt 14 forskjellige statsministre og enda flere ulike regjeringer.

Fra slutten av andre verdenskrig i 1945 og til og med januar 2021 har Italia fått ny regjering i snitt hver 13. måned, ifølge The Economist. De siste årene har dette skjedd:

* Mai 2018:

Italia holdt valg i mars 2018, men først i mai kom en ny regjering på plass. Da ble Giuseppe Conte innsatt som statsminister i en regjering bestående av Femstjernersbevegelsen og Ligaen. Conte ble hentet inn som en kompromisskandidat, og fikk med seg to visestatsministre fra partiene: Ligaens Matteo Salvini og M5S’ Luigi Di Maio.

M5S var klart størst da partiene gikk sammen i regjering, men styrkeforholdet i koalisjonen endret seg i Ligaens favør. I august 2019 varslet Salvini mistillit mot Conte og kunngjorde samtidig at han selv ville bli statsminister.

Flere konflikter preget samarbeidet, deriblant skattepolitikk, regionalt selvstyre og forholdet til EU. Tunga på vektskåla for samarbeidet ble et nei fra Femstjernersbevegelsen i en avstemning om en ny jernbanelinje fra Torino i Italia til Lyon i Frankrike. Salvini gamblet på nyvalg, men det endte heller med at de gamle uvennene i Femstjernersbevegelsen og PD fant sammen.

* August 2019:

Giuseppe Conte blir statsminister i en samlingsregjering bestående av Femstjernersbevegelsen og PD. Med på laget har de venstrepartiet Liberi e Uguali (Frie og like) og Italia Viva, som ledes av tidligere statsminister Matteo Renzi.

13. januar mistet regjeringen flertallet i nasjonalforsamlingen da lille Italia Viva trakk seg fra samarbeidet. Uenighet om blant annet koronahåndteringen og bruk av EU-midler lå bak. Regjeringen overlevde likevel så vidt to tillitsvotum i begge kamrene i nasjonalforsamlingen. Conte sto igjen med få valgmuligheter etter oppbruddet, og klarte ikke å hente inn ny støtte for å redde regjeringen. Det endte med at han trakk seg som statsminister i januar 2021.

* Februar 2021:

Mario Draghi tar over som statsminister og står i spissen for en såkalt teknokrat-regjering, altså at politisk uavhengige eksperter styrer landet i stedet for folkevalgte politikere. Populistene Femstjernersbevegelsen (M5S), ytre høyre-partiet Ligaen, Silvio Berlusconis høyreparti Forza Italia, sosialdemokratene i PD, sentrumspartiet Italia Viva og venstresidepartiet Artikkel én gir sin tilslutning til regjeringen.

Sommeren 2022 har intern krangling i Femstjernersbevegelsen skapt trøbbel. Forrige uke endte det med at partiets folkevalgte stemte avholdende i en avstemning om en redningspakke, som også var en avstemning om tillit til regjeringen. Høyresida, med Ligaen og Forza Italia, har sammen med ytre høyre-partiet Italias brødre gått inn for nyvalg.

Tidligere kaos

Det har vært mange regjeringsbytter og omveltninger i italiensk politikk også før 2018. Både politisk valgte regjeringer og teknokrater har forsøkt å styre landet. Bare Silvio Berlusconis styre fra juni 2001 til mai 2006 satt i mer enn fire år, ifølge en oversikt fra Axios.

