USA: Biden varsler flere klimatiltak

– Klimaendringene er en klar og tilstedeværende fare, og helsen til våre innbyggere og lokalsamfunn står på spill, sa Biden. Han kunngjorde blant annet en investering på 2,3 milliarder dollar som skal gå til å bygge infrastruktur som skal kunne stå imot klimakatastrofer.

Hetebølgene som rammer både Europa og USA denne sommeren, viser at det haster, mener presidenten. Biden understreker at hans administrasjon ikke vil nøle med å gjøre det som skal til for å møte klimakrisen, med eller uten støtte fra Kongressen.

Da Biden inntrådte som president gikk han hardt ut i klimasaken. Det første han gjorde var å få USA tilbake i Parisavtalen, deretter kunngjorde han et ambisiøst mål om at USA skulle kutte utslippene med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Men planene har møtt motstand i Kongressen, hvor Biden mangler støtte for å få gjennomslag.

Blant annet er Bidens store «Build Back Better»-plan, som inkluderte mange klimatiltak, lagt død med hjelp av demokraten Joe Manchin fra kullstaten West Virginia.

– Kongressen handler ikke som den skal. Dette er en nødsituasjon og som president vil jeg bruke mine makt til å bekjempe klimakrisen, sa han onsdag.

Likevel erklærte ikke Biden klimakrisen som en formell nødsituasjon. Hadde han gjort det, ville det gitt ham ytterligere politiske fullmakter til å gjennomføre tiltak.

