Jakt på ape i Japan etter angrep

Angrepene, som begynte 8. juli, har satt politiet i høyberedskap, skriver The Guardian. De har satt ut feller og advart beboere mot å ha vinduene åpne.

De fleste som har blitt angrepet av apen, har sluppet unna med mildere skader, ifølge lokale myndigheter, skriver CNN. Det yngste offeret er en 10 måneder gammel jente, som ble kloret på beinet. Apen, som skal være rundt 40–50 centimeter høy, hadde tatt seg inn i huset hennes. Tirsdag kveld og onsdag morgen angrep apen ytterligere to personer.

Myndighetene har ikke opplyst hva slags ape det er snakk om, men det skal være mye makaker i området, også kjent som japanske snøaper.

Området der angrepene har skjedd, er et boligområde, og det er sjelden at ville aper drar ut av skogen og angriper mennesker, sier en talsperson for lokale myndigheter, ifølge CNN.

