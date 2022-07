Amnesty-rapport avslører systematisk trakassering av skeive i Polen

Rapporten er basert på undersøkelser som organisasjonen har gjort blant LHBTIQ-personer i Polen i et drøyt halvår fram til mai 2022.

Den avslører at skeive i Polen blir utsatt for langvarig trakassering og svertekampanjer, og at rettsvesenet brukes til å minske rommet for å drive aktivisme for skeives rettigheter i Polen.

– Å vise at du er en del av LHBTIQ+-miljøet er farlig i Polen. Hvis du bærer på regnbuemønster, kan du risikere å bli angrepet, og de som står bak angrepet eller trakasseringer, slipper unna, sier Sarian Jarosz, etterforsker for Amnesty International i Polen.

Ifølge Amnesty driver polske myndigheter med systematisk overvåking av skeive, som blir bevisst presentert som en gruppe med kriminelle tilbøyeligheter.

Flere har flere opplevd å bli anklaget for å være kriminelle for så å gjennomgå årelange rettsprosesser, som både er utmattende og kostbare.

– Det er krevende å være skeiv aktivist i Polen. Mange opplever å bli trakassert, truet og utsatt for vold, bare for sin fredelige innsats for skeives rettigheter. Andre blir utsatt for en målrettet overvåking og trakassering av politiet, og blir forsøkt brakt til taushet gjennom rettssaker som kriminaliserer deres politiske engasjement.

Det sier politisk rådgiver for kjønn og seksualitet i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee, i en pressemelding i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort onsdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen