Varmeste natt noensinne i Storbritannia

Enkelte steder falt temperaturene aldri under 25 grader i natt, i det som har blitt registrert som den varmeste natten i Storbritannias historie.

Flere steder i landet bikket temperaturen 37 grader mandag. Det er forventet at det blir enda varmere tirsdag, med meldinger om at kvikksølvet kan komme opp på 40-tallet.

Dette er første gangen myndighetene har utstedt en rød advarsel for ekstremvarme i landet. Det britiske meteorologiske instituttet sa i forkant at det er svært sannsynlig at det vil være fare for liv og helse.

Hetebølgen skaper også problemer for togtrafikken i landet. Samferdselsminister Grant Shapps frykter at togsporene ikke tåler ekstremvarmen.

Til BBC sier han at transportsystemet i landet ikke er bygget for et så varmt klima. Shapps frykter at enkelte togspor kan knekke på grunn av varmen, og at man derfor må hindre at tog kjører over dem og risikerer å spore av.

– Vi må være veldig forsiktige og bevisste på det. Derfor er det redusert hastighet på store deler av tognettverket.

Meteorologer har tidligere sagt at klimaendringene har skyld i hetebølgen, og at de frykter det kommer hyppigere og mer intense episoder med ekstremvær i årene som kommer.

