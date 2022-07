Store miljøødeleggelser i Australia

Dermed står stadig flere arter i fare for å bli utryddet. Antallet truede arter har økt med 8 prosent siden 2016, konkluderer rapporten State of the Environment.

Den er laget på oppdrag fra myndighetene i landet. Den tidligere konservative australske regjeringen valgte likevel å ikke offentliggjøre rapporten før valget i mai – som høyresiden tapte.

Arbeiderpartiet Labor, som har overtatt makten, har lovet å gjøre mer for å verne miljøet og kutte klimautslipp.

Miljøminister Tanya Plibersek kaller rapporten et sjokkerende dokument og sier Australia befinner seg på en kurs som ikke er bærekraftig.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen