Sesame Street-fornøyelsespark anklaget for rasisme: – Hjerteskjærende

Saken fikk stor oppmerksomhet etter at Ben Crump, som representerte familien til den drepte George Floyd, delte videoen på Twitter. Floyd ble drept av politimannen Derek Chauvin under en pågripelse i mai 2020. Drapet skapte enorme protester.

– Dette er helt hjerteskjærende. Disse to dronningene fortjente IKKE å bli ignorert av denne Sesame Street-karakteren. Sesame Place må ta opp de ansattes avskyelige oppførsel, skrev Crump, ifølge Fox News.

Videoen viser de to jentene som strekker ut hendene mot en person kledd ut som karakteren Rosita. Karakteren blir sett gi en «high five» til en annen jente først, men da den nærmer seg de to jentene, veiver den med armene og signaliserer et nei.

– Jeg kommer til å fortsette å poste om dette, for dette har gjort meg sint. Vi var på vei ut av Sesame Place, og barna ville stanse for å se karakterene. Denne avskyelige personen sa nei til våre barn, for så å klemme en liten hvit jente ved siden av oss, skriver moren på Instagram, ifølge Fox News.

Sesame Place har beklaget hendelsen, men fastholdt at avvisningen ikke var rettet mot noen spesielle personer. Karakteren skal ha sagt nei til flere personer som ville ta bilde mens personen holdt et barn, ifølge Sesame Place.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen