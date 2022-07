Oppryddingen etter flystyrten i Hellas vil ta lang tid

– Det første anslaget er at det kommer til å ta minst én måned å få ryddet området, sier den lokale ordføreren Filippos Anastassiadis til den statlige TV-kanalen TV ERT.

Eksperter på fjerning av eksplosiver jobbet tirsdag for tredje dag på rad med å rydde ammunisjon slik at området igjen kan bli trygt for allmenn ferdsel.

Myndighetene har så langt forbudt publikum å ta seg inn på området før vraket og eventuelle udetonerte eksplosiver er fjernet. En annen kommunal tjenestemann sier til TV-kanalen at et område tilsvarende én kvadratkilometer er sperret av og voktes av politiet.

Åtte personer mistet livet i da transportflyet styrtet i nærheten av byen Kaval lørdag. Alle de åtte skal ha vært ukrainske statsborgere.

Om bord i transportflyet skal det ha vært rundt 12 tonn med farlig materiale, blant annet bombekastergranater som skulle til Bangladesh.

Flyet var operert av frakteselskapet Meridian, kom fra Serbia og var på vei til Jordan, hvor det skulle mellomlande for å etterfylle drivstoff. Besetningen ba om å få nødlande på Kavala-flyplassen på grunn av problemer med en motor, men kom aldri fram dit. Det styrtet rundt 40 kilometer fra flyplassen.

Mandag leverte Hellas en offisiell klage til Beograd og Kyiv om at de ikke var blitt varslet på forhånd om lasten.

Bilder og videoer i sosiale medier viser at det brant i flyet før det styrtet lørdag kveld, og at det oppsto en gigantisk ildkule umiddelbart da det traff bakken.

[ To migranter reddet etter mislykket forsøk på å fly over Egeerhavet ]