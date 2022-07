Metanol kan være årsaken til 21 dødsfall på bar i Sør-Afrika

Sørafrikanske myndigheter venter fortsatt på et endelig svar på om metanol kan være årsaken til at tenåringene mistet livet. Tidligere har myndighetene sagt at de mistenker at de kan ha blitt forgiftet av noe de spiste, drakk eller røykte.

21 personer i alderen 13 til 17 år ble funnet døde i slutten av juni på en nattklubb nær byen East London i Sør-Afrika. Dødsfallene sjokkerte landet, og skapte en debatt om skjenkereglene.

Flere av tenåringene ble funnet døde i selve nattklubben. Likene ble funnet liggende over bord og sofaer. Andre døde etter å ha blitt brakt i all hast til helseinstitusjoner i nærheten.

Metanol er svært giftig, og selv små doser kan føre til blindhet eller død.

