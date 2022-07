De tre gjenværende kandidatene er Rishi Sunak, Penny Mordaunt og Liz Truss.

De skal gjennom en ny valgrunde onsdag for å avgjøre hvilke to som går videre til finalen.

Deretter er det klart for valgkamp der de to kandidatene reiser land og strand rundt for å sanke stemmer hos partimedlemmene. Det er de som til slutt avgjør hvem som blir ny partileder i en uravstemning per post.

Resultatet blir kunngjort 5. september, og dagen etter flytter britenes nye statsminister inn i Downing Street.

