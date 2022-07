Italiensk regjeringskrise – Draghi bønnfalles om å bli

Onsdag får italienerne trolig svaret på om Draghi greier å tromme sammen en ny samlingsregjering, eller om han igjen ber om å få gå av. Da han leverte avskjedssøknaden sin torsdag i forrige uke, sa president Sergio Mattarella nei.

Draghis avskjedssøknad var oppsiktsvekkende ettersom hans sekspartiregjering fortsatt har tillit fra et stort flertall i nasjonalforsamlingen. Men han mener selv at uenigheten internt i regjering er for stor etter at ett av partiene, Femstjernersbevegelsen, nektet å stemme ja til et forslag som skal hjelpe bedrifter og familier til å takle den høye prisstigningen.

Nå retter store deler av Italia sinnet mot Femstjernersbevegelsen, som ledes av eksstatsminister Giuseppe Conte. Mange anklager partiet for å ville torpedere Draghis regjering fordi det har markeringsbehov etter å ha falt på meningsmålingene.

For få uker siden mistet partiet dessuten 60 parlamentarikere da utenriksminister og tidligere partileder Luigi Di Maio brøt ut og dannet sitt eget parti i protest mot partiets Ukraina-politikk. Femstjernersbevegelsen er blant annet imot at Italia skal sende våpen til Ukraina.

Omstridt søppelanlegg

Partiet sier selv at det ikke lenger vil la seg overkjøre av de andre regjeringspartiene, og at det ikke hadde noe valg da det i forrige uke avsto fra å stemme i en avstemning som samtidig fungerte som et tillitsvotum for Draghi.

Forslaget innebar også at regjeringen ga grønt lys for at det skal bygges et stort søppelforbrenningsanlegg i Roma, noe partiet lenge har sagt at det aldri vil kunne godta.

Eksperter mener Femstjernersbevegelsens opptreden er et forsøk på å komme seg ut av regjeringen slik at det kan vinne tilbake grasrotvelgere fram mot neste valg. I 2018 fikk partiet 33 prosent av stemmene, men siden har oppslutningen rast til om lag en tredel av dette, ifølge målinger samlet av Politico.

Eksperter tror Conte regnet med at Draghi ville fortsette som statsminister for å sikre politisk stabilitet i en tid der landet er sterkt påvirket av krigen i Ukraina og høy prisstigning.

– De brukte muligheten til å forsøke å bli et opposisjonsparti for å vaske seg ren fra regjeringen før neste valg i mai 2023, sier Daniela Preziozi, politisk journalist i avisen Domani.

– Vantro og bekymring

Men grepet er risikabelt. Draghi leverte straks sin avskjedssøknad, men fikk nei av presidenten. Siden har en rekke av regjeringspartiene og over 1.000 ordførere bedt Draghi om å bli.

Ordførerne uttrykker både vantro og bekymring for Femstjernersbevegelsens «uansvarlige opptreden».

Hvis Draghi holder fast på at han vil gå av, kan det føre til nyvalg i oktober, en periode som vanligvis brukes til å vedta statsbudsjettet for neste år.

Draghi er selv partiløs, men leder en koalisjon som spenner fra ytre høyrepartiet Lega til sosialdemokratiske Artikkel én. Regjeringen består også av Italia Viva, Partido Democratico, Forza Italia og Femstjernersbevegelsen.

Matteo Renzi, leder for Italia Viva, beskylder Femstjernersbevegelsen for å ha løyet, trakassert og angrepet motstandere. Det har «ødelagt alt», mener han.

Heller ikke høyrelederne Silvio Berlusconi og Matteo Salvini er nådige og beskylder partiet for å være inkompetent og upålitelig.

Ifølge Preziosi var det splittelsen med Di Maio som utløste krisen.

– Det var ikke lenger det største partiet og ble derfor irrelevant, sier hun.

– Politisk vendetta

I helgen fikk også Conte ramsalt kritikk av sin tidligere partifelle Di Maio, I et intervju med avisen Il Messaggero sier han at Conte har startet en politisk vendetta mot Draghi fordi han ikke har greid å godta at han måtte forlate Palazzo Chigi, statsministerens kontor, i fjor.

Da forsøkte Conte å danne sin tredje regjering, men på grunn av manglende støtte gikk regjeringsoppdraget videre til Draghi, tidligere sjef for Den europeiske sentralbanken.

Contes trekk kan imidlertid vise seg å bli skjebnesvangert for hans egen politiske framtid. Enten regjeringen overlever eller ei de neste månedene, kommer Femstjernersbevegelsen til å bli radikalisert for å overleve politisk, mener Preziosi.

– Det er derfor det neste offeret vil bli Conte, en leder med en bred profil, som ikke kan være kaptein for et bevegelse som vender tilbake til sine antietablissement-røtter, sier hun.

Giovanni Orina, leder for Luiss School of Government i Roma, går lenger. Han mener at hele Femstjernersbevegelsen, som i sin tid ble dannet av komikeren Beppe Grillo, er ille ute.

Bevegelsen lider under en dyp identitetskrise, og er ikke lenger slik vi en gang kjente den, sier han.

– Partiet har profittert stort på misnøye, men har vært ute av stand til å omgjøre det til et positivt prosjekt. Og slik har det kommet til slutten, oppløst i ingenting, i løse luften, legger han til

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen