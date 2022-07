Irans øverste leder til Erdogan: Ny offensiv i Syria vil være ødeleggende

Det var budskapet da Khamenei møtte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Teheran tirsdag. Khamenei levnet ingen tvil om at han er svært kritisk til Tyrkias ønske om igjen å sende styrker inn i Nord-Syria for å ta over områder som i dag kontrolleres av syriske kurdere.

– Dette er definitivt skadelig for Syria, Tyrkia og regionen og kommer ikke til å være i tråd med de politiske handlingene den syriske regjeringen forventer, sa Khamenei.

– Terrorisme må nedkjempes, men et militært angrep i Syria vil også tjene terroristene, la han til, ifølge ayatollaens egen nettside.

Khamenei ba også om at striden løses ved hjelp av samtaler mellom Tyrkia, Syria, Russland og Iran og sa at Iran er villig til å hjelpe Tyrkia med å «nedkjempe terrorisme».

Møtet fant sted like før Erdogan skulle møte Irans president Ebrahim Raisi og Russlands president Vladimir Putin for å diskutere Syria og krigen i Ukraina.

Erdogan har stemplet den syriskkurdiske YPG-militsen som terrorgruppe. Regimet i Damaskus og i Iran bruker betegnelsen om sunniarabiske syriske opprørere, som er Erdogans støttespillere i Nord-Syria.

