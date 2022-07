Erdogan krever støtte fra Russland og Iran i Syria

Uttalelsen kom under et toppmøte i Teheran, der de tre landene er samlet for å snakke om blant annet Syria.

De tre landene har ulike geopolitiske interesser i regionen. Der Iran og Russland støtter regimet i Damaskus, har Erdogan brukt syriske opprørere til å fravriste syriske kurdere kontroll over deler av Nord-Syria.

På slutten av fjoråret begynte Erdogan å true med en ny offensiv på andre siden av grensen. Det er både Russland og Iran skeptiske til.

Tirsdag sier altså den tyrkiske presidenten at han forventer at de to landene støtter Tykia i kampen mot «terror» i Syria.

[ Putin og Erdogan skal diskutere Syria og Ukraina ]