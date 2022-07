Tyskland: Gazproms turbin skal ikke installeres før i september

Den tyske regjeringen understreker dermed sitt synspunkt om at det ikke er tekniske hindringer for gasseksport fra Russland gjennom rørledningen.

Gazprom innledet for en uke siden et planlagt, ti dager langt vedlikehold av rørledningen. Det er knyttet stor spenning til om leveransene gjenopptas som planlagt denne uken.

I juni reduserte det statlige russiske selskapet gassleveransene til Tyskland med 60 prosent. Årsaken var angivelig turbinen som var sendt til Canada for service. Det tyske selskapet som importerer den russiske gassen, opplyser at de har fått et brev fra Gazprom der selskapet erklærer «force majeure» – at omstendigheter utenfor deres kontroll er årsaken.

Trass i de vestlige sanksjonene mot Russland har Canada gitt tillatelse til at Siemens kan hente turbinen og returnere den til Gazprom. Men Gazprom hevder at de ikke har fått noen garanti for at dette skjer.

[ Putin innrømmer «kolossale» problemer i teknologisektoren ]