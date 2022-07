Erdogan krever at alliansen etterkommer krav som Tyrkia har satt fram.

På Nato-toppmøtet i Madrid i slutten av juli ba den tyrkiske presidenten Sverige og Finland om å «gjøre sin del» i kampen mot terror. Tyrkia har blant annet hevdet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet PKK og den kurdiske YPG-styrken i Syria.

Erdogan hevdet i slutten av juni at Sverige har lovet å utlevere 73 «terrorister» til Tyrkia for at landet skal godta svenskenes Nato-søknad.

Nato mottar Sverige og Finlands søknader Generalsekretær Jens Stoltenberg mottar den svenske og finske Nato-søknaden.

