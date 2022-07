Britisk lederkamp spisser seg til

Etter to avstemninger har åtte kandidater blitt til fem. Mandag avholdes en tredje valgomgang som igjen innebærer at den som får færrest stemmer, går ut.

Ifølge bettingselskapene er det trolig Tom Tugendhat, lederen for Parlamentets utenrikskomité, som ryker denne gangen.

De andre kandidatene er tidligere finansminister Rishi Sunak, utenriksminister Liz Truss, statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt og tidligere likestillingsminister Kemi Badenoch.

Truss håper å rykke opp

Truss håper på å sikre seg stemmene til regjeringsadvokat Suella Braverman, som røk ut i forrige runde. Truss kom da på tredjeplass etter Sunak og Mordaunt.

Hvis hun ikke greier det, mener eksperter hun vil ha problemer med å ta andreplassen fra Mordaunt. Sistnevnte er en relativt ukjent politiker for britiske velgere, noe som også kan være en fordel.

Det er partiets 358 parlamentarikere som avgjør hvilke to kandidater som kommer til finalen. Den avgjøres i sin tur av partiets over 160.000 medlemmer i en avstemning per post. Resultatet kunngjøres 5. september.

Uenige om skatt

De fem resterende kandidatene har etter forrige valgrunde deltatt i to TV-sendte debatter, fredag og søndag.

I søndagens debatt var det høy temperatur rundt skattespørsmål. Sunak måtte tåle kritikk fra både Truss og Mordaunt for å ville øke skattene. De to hevder det vil kvele økonomien, mens Sunak mener at det er helt nødvendig med høyere skatter i kjølvannet av pandemien.

Ledervalget i Det konservative partiet arrangeres etter at statsminister Boris Johnson kunngjorde sin avgang for halvannen uke siden. Han har sagt at han vil bli sittende til det er valgt en ny tory-leder, som også overtar statsministerposten.

