Industrianlegg i Mykolajiv truffet av raketter

Oleksandr Senkevitsj sier raketten traff industriell infrastruktur i byen, som har viktig verftsnæring ved utløpet av elven Bug. Det er ikke kommet meldinger om skadde eller drepte etter angrepet.

Mykolajiv har vært rammet av flere rakettangrep den siste tiden, mens russerne har forsøkt å svekke det ukrainske forsvaret.

Russland har sagt at de har som mål å avskjære Ukraina helt fra Svartehavet og okkupere kysten hele veien til grensen med Romania. Det er et skrekkscenario for Ukrainas økonomi og eksport, samtidig som det vil gi Russland en landforbindelse til utbryterrepublikken Transnistria i Moldova, som huser en russisk militærbase.

Tidligere i krigen har Ukraina slått tilbake mot russiske forsøk på å å innta Mykolajiv. De russiske styrkene har stanset forsøkene på å rykke inn i byen, men har fortsatt med rakettangrepene.

[ Ekspert: Russisk terrorbombing får motsatt effekt av hva Putin ønsker ]