Russland hevder angrep mot Vinnytsja rammet utenlandske våpenleverandører

Alle som var til stede på dette møtet, er døde, hevder Igor Konasjenkov, talsperson for det russiske forsvarsdepartementet. Russland omtaler bygningen som et hus for offiserer.

Bygget ligger i sentrum av Vinnytsja, og Ukraina kaller angrepet for et terrorangrep mot sivile. 23 mennesker ble drept, deriblant tre barn.

71 mennesker er innlagt på sykehus og 18 fortsatt savnet. Bilder fra stedet tyder på at det er et høyt antall sivile blant ofrene.

Det angivelige offisersbygget brukes som konsertsted. En av de døde var lydtekniker for artisten som skulle spille der torsdag, Roxolana.

[ Kraftig fordømmelse etter angrep mot ukrainsk storby ]