USA: Lege etterforskes etter å ha hjulpet voldtektsoffer (10) med abort

Barnet måtte reise langt for å få utført inngrepet hos gynekologen Caitlin Bernard, fordi Ohio i forrige måned innførte totalforbud mot abort etter sjette svangerskapsuke, også for ofre for voldtekt og incest. Jenta ble voldtatt i mai.

I republikansk-styrte Indiana er abort fortsatt lov, men et forbud debatteres. Delstatens riksadvokat Todd Rokita anklaget onsdag Bernard for ikke å ha underrettet myndighetene om saken, slik loven krever når det er snakk om overgrep mot mindreårige.

– Vi har en abortaktivist som utgir seg for å være lege som gjentatte ganger ikke har meldt fra, sa Rokita til Fox News, og opplyste at de samler bevis og vurderer gynekologens lisens.

Rokita hevdet videre at «marxister og sosialister» er ansvarlige for situasjonen og viste til lovløse tilstander på grensen. Bakgrunnen for denne koblingen er at den mistenkte voldtektsmannen er en guatemalaner som oppholdt seg ulovlig i USA.

President Joe Biden viste til saken om tiåringen da han fredag undertegnet en presidentordre som skal beskytte kvinner som søker abort i delstater der dette er tillatt. Han oppfordret også Kongressen til å vedta føderal lovgivning som sikrer retten til abort.

