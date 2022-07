Ukraina sier minst to ble drept i angrep ved barselavdeling

Det skriver Anton Herasjtsjenko, som er rådgiver til innenriksminister Denys Monastyrskyj, på Twitter. Flere ukrainske kilder skriver i sosiale medier at minst tre raketter rammet Vinnytsia torsdag formiddag.

– En av de tre rakettene traff nær en ny barselavdeling. Seks er såret, to er døde. Et lite barn er blant dem, opplyser lederen for det nasjonale politiet, skriver Herasjtsjenko.

– Antallet som ble rammet, er fortsatt ikke bekreftet. Russland er en terroriststat, skriver han.

Bilder som skal være fra stedet, viser svart røyk som stiger opp over byen.

Russland har gjentatte ganger nektet for at de angriper sivile mål i Ukraina med vilje.

Vinnytsia har 369.200 innbyggere og ligger sørvest for Kyiv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!