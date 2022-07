Sri Lankas president har søkt avskjed per epost

Gotabaya Rajapaksa forlot Sri Lanka sammen med kona natt til onsdag uten å ha gått av slik han hadde lovet. Etter et kort opphold på Maldivene reiste presidentparet videre torsdag.

Torsdag kveld sendte Rajapaksa en epost med sin formelle avskjedssøknad til lederen for Sri Lankas nasjonalforsamling, opplyser en talsmann for sistnevnte. Avskjedssøknaden er sendt videre til landets regjeringsadvokat for en juridisk vurdering før den blir formelt godkjent, sier talsmann Indunil Yapa.

Før han forlot landet, utnevnte Rajapaksa statsminister Ranil Wickremesinghe til fungerende president.

