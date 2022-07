Nord-Korea anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige stater

Nord-Koreas anerkjennelse av de såkalte uavhengige folkerepublikkene kommer etter at Syria, en annen av Russlands allierte, gjorde det samme i juni.

KCNA, Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå, skrev torsdag morgen at landet «bestemte seg for å anerkjenne uavhengigheten til folkerepublikkene Donetsk og Luhansk». Videre uttrykkes «viljen til å danne stat-til-stat-relasjoner med disse landene i en ånd av uavhengighet, fred og vennskap».

Ukrainas utenriksdepartement fordømmer den nordkoreanske anerkjennelsen av territorium som er «midlertidig okkupert av Russland», og skriver i en uttalelse at de kutter alle diplomatiske bånd.

– Russland har ikke lenger allierte igjen i verden, med unntak av land som er avhengige av det økonomisk og politisk, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i uttalelsen.

De to fylkene utgjør sammen Donbas-regionen.

Russland anerkjente dem som uavhengige stater like før invasjonen 24. februar, og på hjemmebane er narrativet om krigen i nabolandet at det er snakk om en «spesialoperasjon», blant annet for å beskytte innbyggerne i fylkene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!