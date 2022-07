Italias statsminister har varslet at han vil gå av

Draghi kom med beskjeden under et møte i ministerrådet – regjeringens øverste organ, ifølge statsministerens kontor.

Det er opp til president Sergio Mattarella å akseptere avskjedssøknaden.

– Den nasjonale enheten som denne regjeringen har vært bygd på siden starten, finnes ikke lenger, sier Draghi.

Nektet å stemme ja

Det skjer etter at koalisjonspartneren Femstjernersbevegelsen nektet å stemme ja til et forslag om økonomiske støtteordninger for personer og bedrifter i kjølvannet av Ukraina-krigen – en avstemning som også fungerte som et tillitsvotering for regjeringen.

Tidligere på dagen hadde Draghi et timelangt møte med presidenten, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Regjeringskrisen har bygd seg opp over flere dager. Draghi hadde på forhånd advart om at han vil gå av hvis Femstjernersbevegelsen ikke deltok i avstemningen, som ble gjennomført i det italienske senatet tidligere torsdag.

Forslaget fikk flertall selv om Femstjernersbevegelsen lot være å stemme.

Nyvalg

Redningspakken og tillitsvoteringen ble behandlet separat i underhuset forrige uke, der Femstjernersbevegelsen også lot være å stemme over redningspakken, men samtidig uttrykte støtte til regjeringen. Populistpartiet, som ledes av Giuseppe Conte, er ikke fornøyd med pakken og ville blant annet ha mer støtte til familier.

Draghi understreket nylig at han anser Femstjernersbevegelsen for å være en viktig del av koalisjonen.

Draghis avgang betyr at det må skrives ut nyvalg i Italia.

