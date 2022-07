Italias regjering settes på prøve – kan ende i mistillit

Draghis utfordring er at koalisjonspartneren Femstjernersbevegelsen ikke vil delta i avstemningen over en redningspakke for personer og bedrifter som lider økonomisk på grunn av krigen. Avstemningen er også en tillitsvotering over regjeringen.

De to elementene ble behandlet separat i underhuset forrige uke, der Femstjernersbevegelsen også lot være å stemme over redningspakken, men samtidig uttrykte støtte til regjeringen. Populistpartiet, som ledes av Giuseppe Conte, er ikke fornøyd med pakken og vil blant annet ha mer støtte til familier.

– Vi er definitivt klar for dialog og for å bidra konstruktivt i denne regjeringen, sa Conte onsdag kveld, samtidig som han kunngjorde at partiet ikke vil delta i torsdagens avstemning.

Det er utbredt uro for at Contes parti kan rekke seg fra koalisjonen. Draghi understreket nylig at han anser Femstjernersbevegelsen for å være en viktig del av koalisjonen.

Italienske medier spekulerer om hva som kan skje videre i saken, og avisen La Stampa skriver torsdag at «Draghi er klar til å gi seg». Det er ventet at den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken oppdaterer president Sergio Mattarella om situasjonen torsdag.

Det anses som lite trolig at det skrives ut nyvalg i landet.

