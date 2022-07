Ekspert: EU kan ha gitt Putin en seier som kan få sanksjonsmuren til å briste

Av Snorre Schjønberg

Kaliningrad er en russisk eksklave som ligger omkranset av EU- og Nato-landene Litauen og Polen ved Østersjøen. Landområdet beskrives som en russisk spydspiss inn i Natos territorium.

I juni innførte Litauen en blokade av godstransport gjennom landet inn til Kaliningrad. Det var i tråd med EUs sanksjoner. Putins eksklave ble isolert. Men onsdag ble blokaden hevet. Nå blir det tillatt å frakte ikke-militært gods gjennom Litauen inn til eksklaven med tog.

– Litauen har vært en av de sterkeste pådriverne for harde sanksjoner mot Russland etter Ukraina-krigen. Nå må de føye seg for EU-kommisjonens pålegg, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til NTB.

– Dette setter Litauen i et dilemma. På den ene siden er Litauen helt avhengig av å stå med rak rygg og ikke vise russerne at de gir etter for trusler om gjengjeldelse. Men på den andre siden er Litauen også helt avhengig av ikke å være med på å så splid innad i EU, sier Heier.

– Kan tolkes som seier

Han sier at avgjørelsen i EU er et tegn på at unionen ser på situasjonen med andre øyne enn landene i Øst-Europa.

– I EU-kommisjonen er det kjøttvekta som rår, og de største EU-landene ligger lenger unna Russland enn det Litauen gjør De ønsker stabilitet og å unngå en eskalering av situasjonen, sier Heier.

Han påpeker at EU-kommisjonen har kommet Litauen litt i møte ved at de ikke åpner for veitransport eller transport av militært gods.

– Er dette en seier for Putin?

– Det kan tolkes som en seier fordi EU-kommisjonen åpner opp for ikke-militær godstransport på tog. Det er et uttrykk for at EU ønsker å unngå eskalering, en økt spenning og gjengjeldelser mot Litauen, som er et utsatt EU-land, sier Heier.

[ Hvem er Putin? Fra KGB-agent til krigspresident (+) ]

Kan muren briste?

Han understreker at det først og fremst må ses på som en mer pragmatisk tilnærming til sanksjonsregimet fra EU. Dersom den utviklingen fortsetter, kan den sterke sanksjonsmuren som er bygget opp mot Putin, briste.

– Det skal bli veldig interessant å se om dette vil bli det første eksempelet av flere i månedene som kommer utover høsten. Da vil vi kunne se et mønster som er konsistent over tid, nemlig om EU-kommisjonen gradvis tolker sanksjonsregimet mer og mer pragmatisk, sier Heier.

– De østlige EU-medlemmene vil med nebb og klør kjempe for å opprettholde et strengere sanksjonsregime mot Russland, sier han.

De russiske reaksjonene på blokaden var sterke, og det ble truet med gjengjeldelser som hele det litauiske folket ville merke. Heier sier at hevingen av blokaden får sikkerhetspolitiske konsekvenser.

[ Putin vil gjøre det lettere for ukrainere å få russisk statsborgerskap ]

– Litt pinlig

– Dette godset inn til Kaliningrad vil øke utholdenheten og robustheten til de menneskene som jobber på vegne av russiske myndigheter inne i Kaliningrad, som er en viktig spydspiss inn i EU og Nato-territorier, sier han.

– De blir mindre sårbare for blokader og sanksjoner hvis situasjonen skulle tilspisse seg ytterligere. Det har et sikkerhetspolitisk aspekt. De vil stå sterkere og kan holde ut lenger, sier Heier.

Han sier at sanksjonsmuren som skulle utmatte det russiske samfunnet, nå blir svekket.

– Det blir definitivt svekket. For det er snakk om samfunnskritisk utstyr som Kaliningrad trenger også for å opprettholde sine militære styrker. Det kommer jo da gjennom Nato-land. Det er litt pinlig, sier Heier.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!