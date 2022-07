Amerikansk statsadvokat tiltalt for å ha drept kone og barn

Den 54 år gamle statsadvokaten Alex Murdaugh ble torsdag tiltalt for drapene, noe som er den siste utviklingen i en mye omtalt krimsak i South-Carolina i USA.

Murdaughs 52 år gamle kone, Maggie, og parets 22 år gamle sønn Paul ble funnet skutt og drept ved familiens hytte i juni i fjor, men ingen ble pågrepet for drapene.

Noen måneder senere ble Alex Murdaugh pågrepet for å ha forsøkt å iscenesette et drap på seg selv. Han skal i september ha betalt en leiemorder for å drepe ham, slik at hans andre sønn kunne innkassere livsforsikringen på rundt 100 millioner kroner. Den angivelige planen var mislykket, og Murdaugh ble pågrepet.

Nå har saken fått en ny utvikling ved at Murdaugh også er tiltalt for drapene på kone og barn. Selv nekter Murdaugh for å ha noe med drapene å gjøre.

Murdaugh-familien har gjennom flere generasjoner vært høytstående advokater i staten South Carolina, og saken har skapt store overskrifter i USA.

