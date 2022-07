Vitner hevder Trump planla marsjen mot Kongressen

Det skrev The New York Times etter at komiteen som gransker kongresstormingen, avsluttet sitt sjuende åpne høringsmøte tirsdag.

Komiteen i Representantenes hus har fått tilgang til et utkast til en Twitter-melding der Trumps tilhengere får beskjed om å komme tidlig til Washington den 6. januar, ettersom det er ventet masse mennesker.

Der står det også at de skal marsjere til Kongressen etter at han har holdt en «stor tale». Komiteen har dessuten lagt fram bevis for at Trump planla å be tilhengerne sine marsjere til Kongressen på spontant vis.

Under tirsdagens høringsmøte kom det fram opplysninger om et møte i Det hvite hus sent på kvelden den 18. desember 2020, drøyt to uker før stormingen.

Her møtte Trump tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani, som da var hans personlige advokat, tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og advokat Sidney Powell.

De foreslo angivelig at militæret skulle beslaglegge stemmemaskiner i delstatene som ledd i hans forsøk på å finne bevis for sine falske påstander om valgfusk.

– Et kampsignal

Komiteen mener å ha bevis for at høyreekstremister deltok i stormingen fordi de opplevde at Trump hadde bedt dem om å gjøre det.

Etter møtet den 18. desember, sendte Trump ut en Twitter-melding som ble oppfattet som en invitasjon til å demonstrere den 6. januar: «Møt opp, vil bli vilt», sto det i meldingen.

– Denne tweeten fungerte som en oppfordring til handling, og i noen tilfeller en oppfordring til bevæpning, sa demokraten Stephanie Murphy, ett av komitémedlemmene.

– Donald Trumps Twitter-melding oppildnet hans støttespillere, særlig de farlige ekstremistene i Oath Keepers, Proud Boys og andre rasistiske grupper som var klare for å kamp mot regjeringen, sa komitémedlem Jamie Raskin.

Medlemmer av de høyreekstreme gruppene Proud Boys og Oath Keepers er nå tiltalt for oppvigleri etter at de deltok i stormingen, som krevde flere liv.

Kontaktet vitne

Under møtet ble det også opplyst at Trump i forrige uke forsøkte å kontakte ett av vitnene. Det var komiteens nestleder Liz Cheney som fortalte at Trump ringte vitnet, men at vedkommende ikke tok telefonen. Hun sa også at saken er rapportert inn til justisdepartementet.

Dette skaper mistanke om at Trump har forsøkt å påvirke ett av vitnene, noe som er svært alvorlig.

Tirsdagens høring er det eneste møtet denne uken. En annen TV-sendt høring førstkommende torsdag, er utsatt inntil videre.

Blant grupperingene som mistenkes for å ha spilt en sentral rolle i stormingen, er Proud Boys, Oath Keepers og QAnon-tilhengere, som tidligere hadde demonstrert til støtte for Trump.

Oath Keepers har allerede avvist at det fantes noen plan om å storme Kongressen.

6. januar-komiteen viste tirsdag fram bilder av Trumps nærmeste allierte, hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og rådgiver Roger Stone, sammen med medlemmer av henholdsvis Oath Keepers og Proud Boys.

Oppsiktsvekkende håndtrykk

Blant vitnene tirsdag var Stephen Ayres, som selv deltok i stormingen, og som nå står tiltalt.

Under møtet i Kongressen ga han et håndtrykk til en av politimennene som deltok i politirekken som Ayres og de andre demonstrantene brøt seg gjennom for å ta seg inn i bygningen.

En av Trumps tidligere rådgivere, Pat Cipollone, var også blant tirsdagens vitner. Han deltok på møtet i Det hvite hus sammen med Trump og advokatene, der det ble foreslått at Trumps skulle gi ordre om at militæret skulle beslaglegge stemmemaskinene.

Cipollone mente det var «en forferdelig idé».

– Det er ikke slik vi gjør ting i USA, sa han.

Virkelighetsfjern

Målet med stormingen var å hindre at Senatet godkjente at Joe Biden hadde vunnet valget, slik det offisielle valgresultatet viste. I stedet krevde de at Trump fortsatte som president.

Den siste måneden har komiteen skapt et sterkt narrativ om hvordan Trump nærmest koblet seg fra virkeligheten etter at han tapte valget og i stedet klynget seg til falske påstander om at Bidens seier skyldtes valgfusk.

Prosessen kulminerte med stormingen av kongressbygningen. Mer enn 850 er blitt pågrepet i forbindelse med opprøret.

Minst fem personer døde som følge av stormingen, og 140 politibetjenter ble skadd.

Trump beskrev i en uttalelse tirsdag på sitt eget sosiale medium Truth Social granskningskomiteen som «politiske kjeltringer», og sa at de legger fram løgner og finner på historier.

