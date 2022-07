USA anklager Russland for tvangsdeportering av opptil 1,6 millioner ukrainere

– Den ulovlige overføringen og deportasjonen av beskyttede mennesker er et grovt brudd på den fjerde Genève-konvensjonen om beskyttelse av sivile, og det er en krigsforbrytelse, sier Blinken i en uttalelse onsdag.

Den blir offentliggjort dagen før det skal holdes en konferanse i Haag. Ukraine Accountability Conference skal handle om krigsforbrytelser som kan ha blitt begått i Ukraina.

Biden mener at deportasjonene er ment å avfolke deler av Ukraina. Han anklager Russland for å «filtrere» befolkningen i de russisk-okkuperte områdene sør og øst i Ukraina, for så å sende ukrainerne til områder dypt inne i Russland, deriblant til områder helt øst i landet.

Blinken sier han baserer påstanden på anslag fra flere kilder, deriblant den russiske regjeringen. Russland har tidligere sagt at ukrainere flytter dit frivillig.

