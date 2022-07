Mykolajiv er en havneby sør i Ukraina mellom Kherson og Odesa. Byen er kontrollert av Ukraina og det har vært flere luft- og granatangrep mot byen.

Visedirektør for president Volodymyr Zelenskyjs stab, Kyrylo Tymosjenko, sier at byen ble utsatt for flere angrep onsdag.

Et sykehus og flere bolighus ble rammet, sier han.