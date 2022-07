«Succession» med flest Emmy-nominasjoner – men «Squid Game» blir historisk

Sørkoreanske «Squid Game», som har satt seerrekorder over hele verden, er den første ikke-engelskspråklige serien som nomineres i kategorien for beste dramaserie. Også «Succession» er nominert til det som er Emmys gjeveste pris.

De må kjempe mot «Better Call Saul», «Euphoria», «Ozark», «Severance», «Stranger Things» og «Yellowjackets».

«Succession», et satirisk drama om en rik og hensynsløs familie på toppen av et medieimperium, vant både prisen for beste drama og åtte andre priser sist gang serien var med i Emmy-kampen – i 2020.

«Squid Game» følger en gruppe fattige som kjemper om penger i dødelige varianter av barneleker. Den voldelige satiren kan også vinne flere skuespillerpriser, blant annet er Lee Jung-jae nominert i kategorien beste hovedrolle.

20 nominasjoner hver

Blant komedier og miniserier var det «Ted Lasso» og «The White Lotus» som stakk av med flest nominasjoner – 20 hver. «Ted Lasso» kan dermed vinne den gjeveste komiprisen for andre gang på rad.

To andre komedier, HBOs «Hacks» og Hulus «Only Murders in the Building» fikk 17 nominasjoner hver.

Tenåringsdramaet «Euphoria» kan også vinne flere priser. Hovedrolleinnehaver Zendaya ble kronet til beste kvinnelige hovedrolle i 2020 og er nominert i samme kategori i år.

Emmy-prisene deles ut i høst av det amerikanske Television Academy og er TV-bransjens svar på Oscar-prisene, som kun gjelder film.

Høy produksjon

TV-akademiets president Frank Scherma fortalte at et rekordhøyt antall TV-produksjoner har blitt sendt inn i år. Produksjonen er ifølge ham på et historisk høyt nivå etter en kraftig nedtur under pandemien.

Årets Emmy-utdeling går av stabelen 12. september og sendes direkte på NBC. Hvem som skal lede showet, er ennå ikke offentliggjort.

I sin tid var Emmy-prisene dominert av de store TV-kanalene, men strømmetjenestenes fremvekst har endret maktbalansen. De siste årene har det vært en tvekamp mellom strømmegigantene Netflix og HBO.













