Rage Against The Machine tilbake på scenen: – Aborter høyesteretten

25. juni bestemte den amerikanske høyesteretten seg for å oppheve dommen kjent som Roe vs. Wade, som i 50 år har gitt kvinner en føderal rett til abort. Nå er det opp til hver enkelt stat å bestemme om det skal være lov eller ikke.

Det alternative metallbandet Rage Against The Machine har siden 1991 levert politiske tekster. Lørdag holdt de sin første konsert på 11 år, og de startet den kommende turneen med å tydelig vise hva de synes om omgjøringen av dommen som falt i 1973.

Under konserten ble det vist meldinger på storskjerm bak musikerne.

«Tvungen fødsel i et land som er det eneste rike landet i verden uten garantert betalt foreldrepermisjon. Tvungen fødsel i et land der svarte fødende opplever to til tre ganger så høy mødredødelighet enn det hvite fødende gjør. Tvungen fødsel i et land der våpenvold er grunn nummer én til at barn og unge dør» stod det på skjermen.

Helt til slutt kom meldingen «Aborter høyesteretten», til stor jubel fra salen.

Dette skjedde bare noen dager etter at USAs president Joe Biden skrev under på en presidentordre som skal beskytte kvinner som søker abort i delstater der det fortsatt er lov.

Det er foreløpig handlingsrommet han og resten av Demokratene har. Biden ønsker å få i stand en lov som skal gi endelig rett til abort, men må vente og se om Demokratene får det nødvendige flertallet i Kongressen etter høstens mellomvalg.

Roe v. Wade

I 1970 gikk Norma McCorvey, under det fiktive navnet Jane Roe, til sak mot Henry Wade, som da var statsadvokat i Dallas, Texas. Hun, og de hun gikk til sak på vegne av, ønsket retten til å avslutte et svangerskap, når som helst. Argumentene var at å måtte fullføre et uønsket svangerskap var grunnlovsstridig, ettersom det brøt med retten til privatliv og personvern.

Høyesteretten gikk da ikke med på å innfri McCorveys krav helt og holdent, men ga henne likevel delvis medhold.

Høyesteretten fant at kriminalisering av abort bryter med personvernretten, med bakgrunn i den delen av grunnloven som tar for seg frihetsgaranti:

«... ei heller skal noen stat frarøve noen deres liv, frihet eller eiendom, uten en rettferdig rettsprosess».

Denne dommen satte presedens for kvinner i USA de neste femti årene. Bare grunner av særskilt statlig interesse kunne ifølge Blackmun innskrenke kvinners grunnleggende rettigheter som de anså privatlivet for å være. Kvinners helse, fysisk eller psykisk, kunne med andre ord være gode grunner for å godkjenne en abort.

I år ble altså dommen opphevet. Halvparten av statene i USA har allerede vedtatt, eller har planer om å vedta, lover som gjør abort ulovlig, ifølge CNN. I flertallsopinionen skriver høyesterettsdommer Samuel Alito at dommen var feil fra start.

– Argumentasjonen var eksepsjonelt svak, og beslutningen har hatt ødeleggende konsekvenser, skriver han.

Ifølge flere amerikanske meningsmålinger, er over halvparten av amerikanerne uenig med høyesteretten. Meningsmålingsinstituttet ved universitetet Marist College skriver at 56 prosent av respondentene også er bekymret for at avgjørelsen kan påvirke tilgangen til prevensjon, samt sette retten til likekjønnet ekteskap på spill.

– Jeg er livredd

Avgjørelsen om å oppheve Roe vs. Wade-dommen har engasjert flere musikere og artister..

Dagen etter nyheten kom, stod 19 år gamle Olivia Rodrigo på scena under Glastonbury, sammen med Lily Allen. Der fortalte hun at hun var knust.

– Og jeg er livredd. Og så mange kvinner, og så mange jenter, kommer til å dø som følge av dette, sa hun, og fortsatte:

– Jeg dedikerer den neste sangen til de fem medlemmene av høyesteretten som har vist oss at de virkelig ikke bryr seg en dritt om frihet.

Så navngir hun de fem medlemmene som stemte for å oppheve loven, mens Lily Allen viser langfingeren for hvert navn.

– Vi hater dere, sier de i kor, før introen til Lily Allens hit «Fuck you» begynner.

Musikk og aktivisme

Da Rage Against the Machine nylig opptrådte med beskjeden “Aborter høyesteretten” i bakgrunn, var ikke det første gang de uttalte seg om saken. Ifølge Variety har bandet sagt at de vil donere om lag en halv million kroner fra billettsalg til abortklinikker.

Det er heller ikke første gang at bandet, bestående av Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford og Brad Wilk, har skapt overskrifter på grunn av deres aktivisme.

I 2000 samlet de om lag 300 fans på Wall Street for å filme musikkvideoen til låta “Sleep now in the fire”. Etter at filmingen var ferdig, forsøkte hele folkesamlingen å storme New York Stock Exchange, som er verdens største aksjemarked, noe som førte til at de måtte stenge dørene.

I 2009 teamet bandet opp med Nine Inch Nails, og forlangte å få vite om det amerikanske militæret brukte musikken deres til tortur av fanger, etter at de hørte rykter om musikktortur av fanger på Guantánamo Bay.

Det ble også mye leven på internett da Trump-supportere ble filmet mens de sang på låta “Killing in the name of” under en samling. Tom Morello var selv ute på Twitter etter hendelsen.

– Ikke helt det vi så for oss, skrev han da.

Tar midlertidige grep

Biden-administrasjonen tar stadig opp kampen mot konsekvensene av lovendringen som kom 25. juni. I tillegg til presidentordren om at kvinner som søker abort i delstater der det er lovlig skal beskyttes, kom administrasjonen med en ny kunngjøring 12. juli.

Ifølge The Guardian har administrasjonens helsesekretær Xavier Becerra sendt ut et skriv til landets helseinstitusjoner om at de har rett til, etter loven, å utføre aborter i tilfeller der kvinnens liv står på spill.

– Ifølge loven, uavhengig av hvor du bor, har kvinner rett til akutthjelp – inkludert abort. I dag understreker vi at vi forventer at institusjonene fortsetter å tilby disse tjenestene, og at føderal lov trumfer statlige abort-forbud når det er snakk om nødstilfeller.

Skulle det vise seg at sykehus har brutt med den føderale loven om nødhjelp, kan de miste status som Medicare-sykehus, og risikere økonomiske bøter.

