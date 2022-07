FN gir grønt lys til å sende nødhjelp over grensa til Syria

Russerne la før helga ned veto mot et norsk-irsk forslag som ville sikret at nødhjelpskorridoren mellom Tyrkia og de opprørskontrollerte områdene nord i Syria forblir åpen i ytterligere ett år.

Mandatet utløp søndag, men forhandlingene fortsatte i Sikkerhetsrådet, der medlemmene kom fram til en avtale mandag.

Under avstemningen i New York mandag stemte 12 av de 15 medlemmene i rådet for resolusjonen, deriblant Russland og Kina.

Storbritannia, Frankrike og USA avsto fra å stemme. De mener en forlengelse på et halvt år ikke gir nok tid til å lage skikkelige planer for nødhjelpsleveranser til krigsherjede Syria.

– Jeg er svært glad for at FN kan fortsette å levere vann, mat, medisiner og andre humanitære varer fra Tyrkia til Nordvest-Syria. Denne humanitære bistanden er livsviktig for de over fire millioner menneskene med grunnleggende behov i dette området, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

