BBC: Britiske spesialsoldater i Afghanistan drepte ubevæpnede menn gjentatte ganger

Det har BBC avdekket gjennom militærrapporter fra Storbritannias Special Air Service Regiment (SAS). Rapportene tyder på at spesialstyrkene ulovlig har drept 54 mennesker på et seks måneder langt oppdrag i Afghanistan.

Interne eposter viser også at flere høytstående offiserer var klar over bekymringen for ulovlige drap, deriblant den tidligere SAS-sjefen Mark Carleton-Smith, men at de unnlot å rapportere det til tross for en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

Personer som tjenestegjorde i SAS-skvadronen sier til BBC at de så spesialstyrker drepe ubevæpnede mennesker under et nattangrep, og at de plantet våpen på åstedet for å rettferdiggjøre det.

Videre hevdes det at soldater i spesialstyrken konkurrerte med hverandre om å drepe flest mennesker.

Det britiske forsvarsdepartementet sier de ikke kan kommentere konkrete påstander, men en talsperson sier britiske styrker i Afghanistan «tjente med mot og profesjonalitet» og at de ble holdt til de «høyeste standarder».