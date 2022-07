Voldtektssak mot Frankrikes innenriksminister henlegges

Darmanins forsvarere opplyser mandag at den fem år lange etterforskningen avsluttes etter at dommeren konkluderte med at han ikke har gjort noe straffbart. Også kilder i rettsvesenet bekrefter overfor flere medier at saken er henlagt. Men avgjørelsen kan fortsatt ankes.

Darmanin er blitt anmeldt av Sophie Patterson-Spatz, som hevder at Darmanin voldtok henne og utsatte henne for seksuell trakassering da han var juridisk rådgiver i Frankrikes konservative parti i 2009. Overgrepene skal ha skjedd etter at hun ba ham om hjelp til å få slettet rullebladet sitt.

Påtalemyndigheten sa allerede i januar at saken burde henlegges, og Darmanin har saksøkt kvinnen for ærekrenkelser.

Saken har vært en belastning for Darmanin og den franske regjeringen siden han ble utnevnt til innenriksminister i 2020.

