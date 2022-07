Prisbelønnet filmskaper pågrepet i Iran

Panahi (62) vant Gullbjørnen i Berlin i 2015 for filmen «Taxi Teheran», og han har også fått en rekke andre internasjonale priser.

«Jafar Panahi ble pågrepet i dag da han gikk til påtalemyndighetens kontor for å følge opp situasjonen til en annen filmskaper, Mohammad Rasoulof», melder Mehr mandag ettermiddag.

Det statlige nyhetsbyrået Irna meldte fredag at Rasoulof var pågrepet sammen med kollegaen Mostafa Aleahmad. De to ble pågrepet for å ha publisert et åpent brev i sosiale medier der de oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å legge ned våpnene.

