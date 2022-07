Menneskerettsdomstol ber Tyrkia løslate kjent filantrop

Domstolen mener at det ikke er nok bevis for anklagene som er reist mot Kavala.

– Til tross for tre kjennelser der det blir gitt ordre om at han skal løslates, samt én frikjennelse har Kavala blitt holdt varetektsfengslet i over fire år, tre måneder og 14 dager, skriver domstolen i en kjennelse mandag.

Den skriver også at Tyrkia ikke har levd opp til sine forpliktelser og ber landet betale Kavala i underkant av 78.000 kroner i erstatning.

EMD har flere ganger gitt ordre om at den tyrkiske aktivisten må løslates fordi saken mot ham mangler rettslig grunnlag.

Tyrkiske myndigheter anklager Kavala for å ha koblinger til Gülen-bevegelsen, som president Recep Tayyip Erdogan mener sto bak kuppforsøket mot ham i 2013.

Kavala ble også pågrepet i 2017, hvorpå han ble frikjent for lignende anklager og løslatt i 2019. Men kort tid etter ble han pågrepet igjen. I april i år ble han dømt til livsvarig fengsel.

Det tyrkiske utenriksdepartementet uttrykker skuffelse over kjennelsen og fastslår at dette gir «nok en grunn til å stille spørsmål ved ryktet til det europeiske menneskerettssystemet».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!