Kharkiv-guvernør anklager Russland for terrorisme etter nye angrep

Ifølge The Kyiv Independent var det en russisk rakett som traff boligblokken. Nettavisen har publisert flere bilder som viser store skader på blokka.

Luftvernsirene gikk i Kharkiv klokka 0.23, og den første eksplosjonen ble hørt litt over tre timer senere. Til sammen ble det hørt tre eksplosjoner i Kharkiv i morgentimene, skriver nettavisen.

– Alle tre var rettet utelukkende mot sivile mål. Dette er absolutt terrorisme, sier Oleh Synjehubov, guvernør i Kharkiv.

Ifølge ham traff de to andre rakettene en skole og et lagerbygg. Til sammen er det meldt om tre døde og 28 sårede i angrepene, inkludert barn i alderen 4 til 16 år, sier guvernøren.

Luftvernsirener

Mandag gikk også luftvernsirenen i flere ukrainske byer, deriblant havnebyen Odesa. Russiske angrep har fortsatt i øst, og ifølge guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, har flere bosetninger ved den administrative grensen til Donetsk-regionen blir beskutt.

Luhansk- og Donetsk-regionene utgjør til sammen Ukrainas østlige kjerneområde kjent som Donbas, der separatistopprørere har kjempet mot ukrainske styrker siden 2014.

Tidligere denne måneden erobret Russland den siste store høyborgen i Luhansk, Lysytsjansk.

Sivile mål

Angrepene skjer kun to dager etter at et russisk angrep slo ned i boligblokker i byen Tsjasiv Jar i Donetsk, hovedsakelig bebodd av folk som jobber i nærliggende fabrikker. Minst 15 personer mistet livet.

Russland har gjentatte ganger nektet for at deres styrker angriper sivile mål.

Ingen pause

Flere analytikere har ment Russland har tatt en operativ pause i krigføringen etter å ha tatt kontroll over Lysytsjansk og Sievjerodonetsk i regionen. Det er derimot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj helt uenig i.

– 34 russiske bombefly de siste 24 timene er svaret til alle som snakker om denne «pausen». Den ukrainske hæren står sterkt imot og slår tilbake angrep fra flere retninger, skriver han på Telegram mandag.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet er det flere tegn som tyder på at russerne ikke får pausene de trenger. De viser til videoer på nettet som antyder at minst en stridsvognbrigade har vært i kampberedskap helt siden krigen startet 24. februar.

Soldatene i brigaden viser tegn på mental utmattelse, mener britene.

– Mangelen på pauser fra de intense kampene er trolig en av de mest skadende av mange personellproblemer Russland sliter med, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Gasstans

Mandag ble det også full stans i de russiske gassleveransene til Tyskland gjennom Nord Stream 1-rørledningen. Det var en varslet stans på grunn av vedlikehold.

Men i Tyskland er det mange som frykter at det blir en permanent stans i gassleveransene.

«Putin skal stenge gasstilførselen, men vil han åpne slusene igjen?», spurte den tyske avisen Bild på sine nettsider søndag.

– Vi står overfor en enestående situasjon, alt er mulig, sa visestatsminister og næringsminister, Robert Habeck, på tysk radio i helgen.

– Det er mulig at gasstilførselen kommer tilbake, selv med et høyere volumnivå enn før, la han til, men advarte om at det også var en mulighet at «ingenting kom» og sa at regjeringen forbereder seg på det verste.

