Fortsatt ingen enighet om nødhjelpskorridor til Syria

Mandatet for FNs nødhjelpsoperasjon over grenseovergangen Bab al-Hawa fra Tyrkia utløp søndag. Det skjedde etter at Russland før helga la ned veto mot et norsk-irsk forslag i FNs sikkerhetsråd om forlengelse.

Russland mener nødhjelp må bringes inn via den regjeringskontrollerte delen av Syria, noe som vil sikre president Bashar al-Assad langt større kontroll.

Skjebnen til rundt 2,5 millioner syrere som har vært avhengige av denne nødhjelpen, er derfor uviss.

– Russlands veto fredag viser oss at vi ikke må anta at Russland akter å gi opp sitt kyniske spill der humanitærhjelp til sivile brukes som forhandlingsbrikker, sier en talsperson for tysk UD.

Tyskland er ikke medlem av FNs sikkerhetsråd og derfor heller ikke involvert i forhandlingene som fortsatt pågår i FN.

– Men vi gjør selvsagt alt vil kan for å støtte dette, sier talspersonen.

