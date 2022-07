Folk strømmer til stranda i Gaza: Renere vann enn på mange år

Det melder The Guardian.

Den 41 kilometer lange Gazastripa er hjem til over 2 millioner mennesker. Nå rapporteres det om at tusener av dem trekker til strendene, til tross for kampene som foregår ikke langt unna.

– Vi har ikke vært her på syv år fordi vannet ikke har vært trygt. Nå virker det mye bedre. Fargen er annerledes, mer blått, sier en mor til The Guardian.

– Vi har mye krig og mange problemer. Barna fortjener å ha det litt gøy, fortsetter hun.

I mer enn et tiår har ufiltrert kloakk rent ut i havet, som har gjort vannet langs kyststripen direkte farlig for innbyggerne i den isolerte palestinske enklaven.

Tre internasjonalt finansierte renseanlegg har gjennom det siste året har snudd situasjonen. The Guardian skriver at i oktober 2021 havnet 180 000 kubikkmeter kloakk rett ut i middelhavet. Nå blir i praksis 95 prosent av avfallet fjernet før vannet havner tilbake i naturen.

Dette har ført til at havforurensningen rundt Gaza er på det laveste på mange år. 65 prosent av kystlinjen er nå kategorisert som trygg nok til å bade i.

Usikkert hvor lenge det vil vare

Det er stor glede over at innbyggerne nå trygt kan bruke stranda, men Omar Shatat, som er leder for vann- og sanitærtjenestene på den palestinske Gazastripen, forteller til The Guardian at han frykter et Israelsk forbud mot å hente inn viktig materiell kan stå i veien for rensing av vannet fremover.

– Vi er avhengig av å bytte ut ødelagte pumper i renseanlegget, ellers vil de flomme over. Men jeg kan ikke bare legge inn en bestilling, jeg må ha godkjenninger og forhandle med israelere for å få deler inn. Innen det er gjort, har mer skade skjedd, sier han, og fortsetter:

– Vi kunne gjenopprettet balansen i havet i Gaza innen fem år om det ikke var for okkupasjonen. Slik det er nå kan man ikke si om noe her vil vare. Jeg prøver å forutse hva Gazas behov vil være om fem år, 20 år, men det er umulig.

Tror på brobygging

Israelske Gidon Bromberg er meddirektør i EcoPeace Middle East, en miljø- og fredsbyggende organisasjon med både israelske, palestinske og jordanske medlemmer. Han har tro på at opprydningen i havet vil være viktig for forholdet mellom palestinerne og israelerne.

– Det er et stort skritt i det at det viser et samarbeid om miljø mellom palestinere og israelere er mulig, sier han til avisen.

EcoPeace Middle East har spilt en stor rolle i arbeidet med å minske forurensningene i havet utenfor Gaza.

– Dette er muligens den eneste gode nyheten som har kommet fra Gaza de siste ti årene. Du kan aldri løsgjøre deg fra omgivelser du deler med andre. Du vil alltid være avhengig av din og din nabos forutsetninger for å ta vare på det, sier han.

Bromberg konstaterer at selv om fredsprosessen stagnerer, vil det å forhindre klimakrisa og sikre vannkvaliteten være fordelaktig for begge sider.

– Det handler om å skape en sunn måte å være avhengig av hverandre på, sier han.

