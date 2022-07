EU vil gi ny dose til alle over 60 år: – En ny smittebølge er på vei

I april tilbød EU en ny oppfriskningsdose til alle over 80 år.

EMA og EUs smittevernbyrå (ECDC) skriver i en pressemelding at en ny smittebølge er på vei i Europa, og at den fører til at flere blir lagt inn på sykehus og må få intensivbehandling.

Smittevernmyndighetene påpeker at en ny oppfriskningsdose bør bli gitt minst fire måneder etter forrige dose. Folk som har gått over et halvt år siden forrige dose bør prioriteres, mener EU-byråene.

– Vi ser en økning i antall koronatilfeller og en økende trend på antall innlagte på sykehusene og intensivavdelingene i mange land. Dette tyder på en ny, utbredt koronabølge i Europa, sier Andrea Ammon, direktør for ECDC.

– Vi må minne folk på nødvendigheten av vaksine. Vi må starte i dag, sier hun.

Ammon legger til at de over 60 år og i risikogruppene er mest utsatt for alvorlig sykdom. Hun ber helsemyndighetene i europeiske land og storsamfunnet ta nye grep.

– Jeg er klar over at det krever en betydelig innsats. Men nå i begynnelsen av denne nye bølgen er tidspunktet inne for å gjøre en ekstra innsats, sier hun.

EUs helsekommissær Stella Kyriakides sier at vaksineringen må skje så raskt som mulig.

– Vi har ingen tid å miste, sier hun.

