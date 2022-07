Erdogan ber Putin la nødhjelp slippe inn i Nord-Syria

– Erdogan understreket at han mener det er viktig med en forlengelse av grensepasseringsmekanismen i Syria, heter det i en uttalelse fra kontoret til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mandag.

Tidligere på dagen snakket de to lederne sammen på telefonen. I en uttalelse fra kontoret til Russlands president står det ingenting om nødhjelpskorridoren, som søndag ble stengt etter å ha vært åpen siden 2014.

I stedet står det at Erdogan og Putin planlegger et toppmøte «i nær framtid».

Erdogan har i månedsvis tilbudt seg å møte Putin i et forsøk på å dempe det internasjonale konfliktnivået i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

La ned veto

Mandatet for FNs nødhjelpsoperasjon over grenseovergangen Bab al-Hawa fra Tyrkia utløp søndag. Det skjedde etter at Russland før helga la ned veto mot et norsk-irsk forslag i FNs sikkerhetsråd om forlengelse.

Russland vil kun gå med på å holde grenseovergangen åpen i seks måneder med en mulig forlengelse i januar. Det vil ikke vestlige land gå med på.

Diplomater forsøker nå å finne en løsning som kan sikre at 2,5 millioner syrere i opprørskontrollerte områder fortsatt kan motta nødhjelp fra FN uten at den må passere gjennom områder kontrollert av det syriske regimet.

Kildene sier til nyhetsbyrået AFP at det fortsatt er stor uenighet om varigheten på ordningen, men enkelte er optimistiske og tror at det kan være grunnlag for en ny avstemning tirsdag eller senere i uken.

Russland mener nødhjelp må bringes inn via den regjeringskontrollerte delen av Syria, noe som vil sikre president Bashar al-Assad langt større kontroll.

Tysk refs

Tyskland rettet mandag harde anklager mot Russlands nei til å holde nødhjelpskorridoren åpen:

– Russlands veto fredag viser oss at vi ikke må anta at Russland akter å gi opp sitt kyniske spill der humanitærhjelp til sivile brukes som forhandlingsbrikker, sier en talsperson for tysk UD.

Tyskland er ikke medlem av FNs sikkerhetsråd og derfor heller ikke involvert i forhandlingene som fortsatt pågår i FN.

– Men vi gjør selvsagt alt vil kan for å støtte dette, sier talspersonen.

