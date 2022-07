1922-komité klar med tidsplan: Storbritannias nye statsminister presenteres 5. september

– Vi må sikre at det er ordentlig med tid før resultatet kunngjøres 5. september, sa komitéleder Graham Brady etter et møte mandag kveld.

Han bekreftet også at de to kandidatene som står igjen etter de kommende valgrundene, blir gjenstand for en uravstemning blant Det konservative partiets medlemmer.

1922-komiteen har ansvaret for å organisere ledervalgene i partiet. Ifølge Brady åpnes det for nominasjoner tirsdag. Allerede samme dag går fristen ut for å bli nominert som lederkandidat. Hver kandidat vil etter alt å dømme måtte ha støtte fra 20 partifeller i Parlamentet for å kunne bli nominert, sier Brady videre, ifølge Sky News.

Første runde onsdag

1922-komiteen legger opp til første valgrunde onsdag og trolig en ny valgrunde allerede torsdag i forbindelse med valget av Boris Johnsons etterfølger. For å gå videre fra første valgrunde til den neste, må en kandidat få minst 30 stemmer fra partiets parlamentarikere.

Brady regner med at man vil kunne komme fram til to kandidater innen mandag 18. juli. Deretter er det partiets medlemmer som i en uravstemning per post skal avgjøre hvem av disse som blir ny partileder og dermed Storbritannias nye statsminister.

Mange om beinet

Flere kandidater har meldt seg på kampen i løpet av helgen. Blant dem er tidligere helseminister Sajid Javid, utenriksminister Liz Truss og tidligere finansminister Rishi Sunak. Javid og Sunak var de første som trakk seg fra regjeringen i forrige uke fordi de ikke lenger har tillit til Johnson, mens Truss har valgt å bli sittende som utenriksminister.

Boris Johnson kunngjorde torsdag at han trekker seg som partileder og går av som statsminister.

Blant de minst elleve som ønsker å etterfølge ham, er også tidligere helseminister Jeremy Hunt, finansminister Nadhim Zahawi og handelsminister Penny Mordaunt.

